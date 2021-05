Turismo | Garavaglia | ' al G20 rigidità da Russia e Cina | buon senso aiuterà'

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Per fare ripartire ilinternazionale sono fondamentali "regole comuni", argomento che è stato approfondito ieri dal G20, incontro a cui ha preso parte il ministro del, Massimo. "Abbiamo convenuto sulla necessità di uniformare i meccanismi che regolano gli spostamenti attraverso un riconoscimento dei vaccini. Su questo punto, come potete immaginare, c'è stata qualcheda parte diverso Europa e Usa", spiega il ministro parlando all'evento sulin Università Cattolica dedicato alla presentazione di uno studio del Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi di Publitalia '80. Ad ogni modo, "credo che con il, e ne ho trovato tanto ...

Più pragmatico il ministro: "La prima cosa da fare è far tornare a fatturare, quello è il primo aiuto per la categoria, la ripartenza delaiuta soprattutto il lavoro di donne, ...Nel corso di una conferenza stampa al termine della riunione ministeriale del G20 sulinsieme al ministro Massimo, il Presidente del Consiglio Draghi ha puntualizzato quanto sia ...Milano, 5 mag. (Adnkronos) – Per fare ripartire il turismo internazionale sono fondamentali “regole comuni”, argomento che è stato approfondito ieri dal G20, incontro a cui ha preso parte il ministro ...Spostamenti per turismo in vista dell'estate 2021 e riaperture, i riflettori sono puntati su green pass e coprifuoco. "E' arrivato il momento di prenotare le ...