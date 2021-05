Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: Sarah Jodoin di Maria vola in finale e alle Olimpiadi (Di mercoledì 5 maggio 2021) finale centrata e soprattutto pass olimpico conquistato per una strepitosa Sarah Jodoin Di Maria. Una prestazione davvero eccellente per l’italo-canadese, che ha chiuso all’undicesimo posto la semifinale dalla piattaforma 10 metri nella Coppa del Mondo in corso di svolgimento a Tokyo. Un risultato che permette alla classe 2000 di accedere all’ultimo atto della competizione e di mettere al sicuro la qualificazione olimpica. Jodoin Di Maria ha sfiorato anche i 300 punti, chiudendo alla fine con 297.90 ed ora in finale l’obiettivo è quello di provarsi a migliorare ulteriormente. Una gara solida, senza troppe sbavature, con gli ultimi due Tuffi davvero ottimi (il doppio indietro con un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021)centrata e soprattutto pass olimpico conquistato per una strepitosaDi. Una prestazione davvero eccellente per l’italo-canadese, che ha chiuso all’undicesimo posto la semidalla piattaforma 10 metri nelladelin corso di svolgimento a. Un risultato che permette alla classe 2000 di accedere all’ultimo atto della competizione e di mettere al sicuro la qualificazione olimpica.Diha sfiorato anche i 300 punti, chiudendo alla fine con 297.90 ed ora inl’obiettivo è quello di provarsi a migliorare ulteriormente. Una gara solida, senza troppe sbavature, con gli ultimi duedavvero ottimi (il doppio indietro con un ...

