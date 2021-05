Tuchel: «Grato di essere al Chelsea. Ora testa alla Premier League» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Real Madrid Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. «Non si tratta di una rivincita, sono Grato per tutte le esperienze che sto facendo nel calcio. Avere l’opportunità di essere circondato da persone che si fidano di me… Sono Grato di competere ad alti livelli. Sono felice di essere l’allenatore del Chelsea, siamo un grande club. Nel primo tempo abbiamo sofferto il possesso palla del Real Madrid, ma non ci è mai mancata la fame di difendere e aggredire in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Thomas, allenatore del, ha parlato al termine del match di Championscontro il Real Madrid Thomas, allenatore del, ha parlato al termine del match di Championscontro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. «Non si tratta di una rivincita, sonoper tutte le esperienze che sto facendo nel calcio. Avere l’opportunità dicircondato da persone che si fidano di me… Sonodi competere ad alti livelli. Sono felice dil’allenatore del, siamo un grande club. Nel primo tempo abbiamo sofferto il possesso pdel Real Madrid, ma non ci è mai mancata la fame di difendere e aggredire in ...

