Tuchel ancora in finale: “Sono grato per tutte le esperienze che sto avendo nel mondo del calcio” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Thomas Tuchel ancora in finale di Champions League, dopo quella persa la scorsa estate sulla panchina del PSG, il club francese stavolta ha ceduto in semifinale. Ecco le parole del tecnico ai microfoni di Sky Sport: “Non è una rivincita e Sono molto grato per tutte le esperienze che sto avendo nel mondo del calcio. Non Sono stato calciatore a questi livelli e Sono fortunato ad avere la possibilità di allenare questi grandi club”. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) Thomasindi Champions League, dopo quella persa la scorsa estate sulla panchina del PSG, il club francese stavolta ha ceduto in semi. Ecco le parole del tecnico ai microfoni di Sky Sport: “Non è una rivincita emoltoperleche stoneldel. Nonstato calciatore a questi livelli efortunato ad avere la possibilità di allenare questi grandi club”. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

PanzerUberAlles : @annaperply @AdolfoCrotti @_avvocato @JedHemlock @robisala3 @DanBeraudo si fa per dire... è una tendenza tattica...… - _gf_11 : @FBiasin Esistono ancora gli account contro #tuchel????? - JGiuls_ : RT @SalRgg94: Stasera vedendo quello che ha combinato Tuchel in pochi mesi mi girano ancora di più le palle. Eh noi siamo fighi mica possia… - Baciccio_99 : #ChelseaRealMadrid La storia di #Tuchel è da ribadire a quelli che dicono 'eeeh, ma l'allenatore non conta nulla..'… - saltnbvrn : RT @Difo23: Un grande Chelsea in finale. Ma soprattutto una rivincita per Tuchel e Thiago Silva, lasciati andare dal PSG senza troppi compl… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuchel ancora Il Chelsea elimina il Real ed è in finale di Champions: Kanté sembra Modric, flop Zidane. Tuchel si vendica del PSG Tuchel non si è rintanato, ha tolto Werner per far entrare Pulisic . Il vero difetto del Chelsea ... E alla fine è arrivata, ancora grazie a un attacco micidiale di Kanté che ha incenerito Nacho sull'...

Champions, per il Real il Chelsea è un incubo. I Blues raggiungono il City in finale Rispetto alla sfida di andata il tecnico del Chlesea Tuchel sceglie tra i titolari Havertz, con il ... Ancora una volta è Kanté a ispirare l'azione del Chelsea, il francese recupera una palla vagante ...

Tuchel ancora a te Lechampions.it Tuchel ancora a te Sarà tutto inglese l’ultimo atto della massima competizione europea: Manchester City-Chelsea. I blues rispondono al 2-0 dei citizens e si qualificano alla finale dell’UEFA Champions League 2020-21. Un ...

Kantè monumentale contro il Real: lui l'uomo in più del Chelsea di Tuchel Dopo quella del 2008 che si concluse con la sconfitta ai rigori contro il Manchester United e quella del 2012, quando proprio ai rigori arrivò il primo storico trionfo battendo il Bayern, il Chelsea p ...

non si è rintanato, ha tolto Werner per far entrare Pulisic . Il vero difetto del Chelsea ... E alla fine è arrivata,grazie a un attacco micidiale di Kanté che ha incenerito Nacho sull'...Rispetto alla sfida di andata il tecnico del Chleseasceglie tra i titolari Havertz, con il ...una volta è Kanté a ispirare l'azione del Chelsea, il francese recupera una palla vagante ...Sarà tutto inglese l’ultimo atto della massima competizione europea: Manchester City-Chelsea. I blues rispondono al 2-0 dei citizens e si qualificano alla finale dell’UEFA Champions League 2020-21. Un ...Dopo quella del 2008 che si concluse con la sconfitta ai rigori contro il Manchester United e quella del 2012, quando proprio ai rigori arrivò il primo storico trionfo battendo il Bayern, il Chelsea p ...