Trump sfida i social e lancia la sua piattaforma

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Lo aveva annunciato e ora lo ha fatto: dopo essere stato bannato da tutti i social in seguito all’assalto a Capitol Hill, Donald Trump ne ha creato uno tutto suo. Si chiama From the Desk of Donald J.Trump (www.donaldjtrump.com) e in realtà assomiglia più a un blog: una piattaforma dove l’ex presidente americano carica video e post di non più di 500 caratteri nello stesso stile colloquiale e talvolta aggressivo a cui aveva abituato i suoi follower, oltre ai comunicati istituzionali.

Washington (Stati Uniti) - Dopo essere stato bandito da Twitter, Facebook e da altri social media, l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato una propria piattaforma web che gli darà ...