Trump resta bannato da Facebook (Di mercoledì 5 maggio 2021) Trump resta fuori da Facebook. La conferma del bando del 7 gennaio scorso è arrivata oggi dall’Organismo di vigilanza del Board della creatura di Mark Zuckerberg e riguarda anche Instagram. L’allontanamento dai social dell’ex presidente degli Stati Uniti è stato deciso, dopo la sua presa di posizione rispetto all’assalto al Congresso da parte dei suoi sostenitori. La commissione ha stabilito che “nell’insistere su una narrativa infondata delle frodi elettorali e nella persistente richiesta di un’azione, Mr Trump ha creato un ambiente, dove c’era un serio rischio di violenze”. Nel ricordare che non sono appropriate delle sospensioni a tempo indeterminato, la commissione chiede a Facebook di rivedere la propria decisione per sviluppare “una risposta proporzionata che sia coerente con le regole che sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021)fuori da. La conferma del bando del 7 gennaio scorso è arrivata oggi dall’Organismo di vigilanza del Board della creatura di Mark Zuckerberg e riguarda anche Instagram. L’allontanamento dai social dell’ex presidente degli Stati Uniti è stato deciso, dopo la sua presa di posizione rispetto all’assalto al Congresso da parte dei suoi sostenitori. La commissione ha stabilito che “nell’insistere su una narrativa infondata delle frodi elettorali e nella persistente richiesta di un’azione, Mrha creato un ambiente, dove c’era un serio rischio di violenze”. Nel ricordare che non sono appropriate delle sospensioni a tempo indeterminato, la commissione chiede adi rivedere la propria decisione per sviluppare “una risposta proporzionata che sia coerente con le regole che sono ...

Adnkronos : #Trump e Facebook, il board della piattaforma di Zuckerberg dice no. - fisco24_info : Trump resta bannato da Facebook: La decisione di oggi del board della creatura di Zuckerberg. L'ex presidente Usa m… - IrvinsWelsh : In questo articolo di @DanieleRaineri c’è un passaggio molto bello sulla genesi del mostro Trump. - fnordy767hwy : @matteosalvinimi Dunque... sono contro Trump, supporto la LGBTQ+ e appoggio Fedez ?? Non ti resta che bloccarmi, cos… - MarilenaVivile1 : RT @AlexSanna38: Dopo la caduta di #Trump il condottiero #Putin resta l'ultimo baluardo a cui affidarsi nella guerra contro il #NWO : è lui… -