Trump lancia la sua piattaforma social

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Donald e sfida Facebook e Twitter. La nuovaconsentirà all’ex presidente Usa di pubblicare commenti, foto e video e gli darà la possibilità di comunicare direttamente con i suoi sostenitori tramite il sito chiamato ‘From the Desk of Donald J.’, dove saranno caricati anche video e comunicati. L’ex presidente statunitense è stato bandito da Facebook, Instagram e Twitter in seguito alle rivolte del Campidoglio del 6 gennaio. L'articolo proviene da Italia Sera.

