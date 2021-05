Trump ha aperto il suo “Twitter personale”, ed è imbarazzante come immagini (Di mercoledì 5 maggio 2021) (foto: Alex Wong/Getty Images)Dopo essere stato allontanato dalle principali società di social network, Donald Trump ha più volte promesso che sarebbe tornato online su con un social tutto suo. Martedì 4 maggio ha mantenuto la sua promessa lanciando la sua nuova piattaforma, che, sostanzialmente, altro non è che un blog su WordPress. From the Desk Of Donald J. Trump, com’è noto lo pseudo-social, ha uno stile che ricorda a grandi linee Twitter, la nemesi del tycoon: i post scritti dall’ex presidente statunitense appaiono come dei tweet e possono essere apprezzati o condivisi su Twitter e Facebook dai lettori della piattaforma, ma non possono essere commentati direttamente sul sito. Sebbene la nuova “piattaforma di comunicazione” di Donald Trump sia stata annunciata da Fox News, che ... Leggi su wired (Di mercoledì 5 maggio 2021) (foto: Alex Wong/Getty Images)Dopo essere stato allontanato dalle principali società di social network, Donaldha più volte promesso che sarebbe tornato online su con un social tutto suo. Martedì 4 maggio ha mantenuto la sua promessa lanciando la sua nuova piattaforma, che, sostanzialmente, altro non è che un blog su WordPress. From the Desk Of Donald J., com’è noto lo pseudo-social, ha uno stile che ricorda a grandi linee, la nemesi del tycoon: i post scritti dall’ex presidente statunitense appaionodei tweet e possono essere apprezzati o condivisi sue Facebook dai lettori della piattaforma, ma non possono essere commentati direttamente sul sito. Sebbene la nuova “piattaforma di comunicazione” di Donaldsia stata annunciata da Fox News, che ...

