Trovato senza vita in casa, troppi dubbi da chiarire: la Procura ha disposto l'autopsia (Di mercoledì 5 maggio 2021) CAMERINO - Sarà l'autopsia a fare luce sulla morte del 79enne di Camerino Trovato senza vita nel tardo pomeriggio di lunedì nella propria abitazione in contrada Torrone. A disporre l'accertamento è ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 5 maggio 2021) CAMERINO - Sarà l'a fare luce sulla morte del 79enne di Camerinonel tardo pomeriggio di lunedì nella propria abitazione in contrada Torrone. A disporre l'accertamento è ...

VienDalMare84 : RT @JCostanzo84: ?????????????? ?? ????????????????, ?????????? ???????? ??’??????????????????????`. Dal 14 agosto 2018, data in cui è crollato tragicamente il ponte Morandi e… - marcyrav : @1Marzia2 ??ho pensato e ripensato?? senza sapere....?? Credo sia per quella locandina...che ho trovato in tl quando h… - infoitinterno : Trovato senza vita nel domicilio protetto il pentito Antonino Filocamo - lucialessi : Viole bianche nate spontaneamente e il seme di fico si è trovato da solo un posticino in un vaso abbandonato. Senza… - Francisca1010 : RT @katanaferraris: 'Un uomo come me non può vivere senza una mania, una passione divorante o, per dirla con Schiller, senza un tiranno. Io… -