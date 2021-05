Trovato il corpo di Amy Carlson, leader della setta ‘Love Has Won’: era mummificato e senza occhi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si dice che negli Stati Uniti ogni sette secondi nasca una nuova religione, con il risultato che gli Stati Uniti sono una fucina per sette religiose di vario tipo, dalle più fondamentaliste, alle più bizzarre. Dai Pastafariani fino al Heaven’s Gate, queste sette prolificano in continuazione. Anche personaggi famosi, attori e attrici, entrano in questi gruppi, come nel caso di John Travolta e Tom Cruise, che figurano tra i più accaniti sostenitori di Scientology. Ma di più recente cronaca è il gruppo Nixvm fondato dall’attrice di Smallville, Allison Mack, poi arrestata per abusi sui seguaci. Leggi anche -> Rapita e costretta a 13 anni a convertirsi all’Islam e sposarsi: la storia di Arzoo, vittima di un 44enne Di questi ultimi giorni è il ritrovamento del corpo di Amy Carlson, donna di 45 anni, leader ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si dice che negli Stati Uniti ogni sette secondi nasca una nuova religione, con il risultato che gli Stati Uniti sono una fucina per sette religiose di vario tipo, dalle più fondamentaliste, alle più bizzarre. Dai Pastafariani fino al Heaven’s Gate, queste sette prolificano in continuazione. Anche personaggi famosi, attori e attrici, entrano in questi gruppi, come nel caso di John Travolta e Tom Cruise, che figurano tra i più accaniti sostenitori di Scientology. Ma di più recente cronaca è il gruppo Nixvm fondato dall’attrice di Smallville, Allison Mack, poi arrestata per abusi sui seguaci. Leggi anche -> Rapita e costretta a 13 anni a convertirsi all’Islam e sposarsi: la storia di Arzoo, vittima di un 44enne Di questi ultimi giorni è il ritrovamento deldi Amy, donna di 45 anni,...

