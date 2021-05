Treviso, infermiera finge di somministrare il vaccino e getta via la siringa ancora piena. Denunciata per omissione in atti d’ufficio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ai tempi del Coronavirus succede anche che un’operatrice faccia la puntura per il vaccino ma senza iniettarlo davvero. È accaduto al centro vaccinale di Lughignano, una frazione di Casale sul Sile, in provincia di Treviso, dove un carabiniere ha denunciato un’infermiera del vax point perché aveva solo finto di vaccinarlo, gettando invece nel cestino la siringa ancora piena. A raccontare l’episodio è stata La Tribuna di Treviso. Domenica scorsa, scrive il quotidiano, l’uomo si è presentato all’hub veneto per ricevere la propria dose di vaccino anti Covid. Dopo aver atteso la sua chiamata ed essersi seduto per sottoporsi all’iniezione, qualcosa è andato storto Come racconta lui stesso, ha sì ricevuto la puntura, avvertendo l’ago della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ai tempi del Coronavirus succede anche che un’operatrice faccia la puntura per ilma senza iniettarlo davvero. È accaduto al centro vaccinale di Lughignano, una frazione di Casale sul Sile, in provincia di, dove un carabiniere ha denunciato un’del vax point perché aveva solo finto di vaccinarlo,ndo invece nel cestino la. A raccontare l’episodio è stata La Tribuna di. Domenica scorsa, scrive il quotidiano, l’uomo si è presentato all’hub veneto per ricevere la propria dose dianti Covid. Dopo aver atteso la sua chiamata ed essersi seduto per sottoporsi all’iniezione, qualcosa è andato storto Come racconta lui stesso, ha sì ricevuto la puntura, avvertendo l’ago della ...

