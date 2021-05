Toscana | la quercia delle streghe che ha ispirato la storia di Pinocchio

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ha 600 anni e per le sue dimensioni mastodontiche si trova nelle mappe della Nato come punto trigonometrico: è lain. LEGGI ANCHE: — Festa di San Giovanni, perché viene definita la Notte? Si trova nel parco di Villa Carrara a Gragnano, in provincia di Lucca ed è stata dichiarata albero monumentale d’Italia. Il suo tronco ha un diametro di oltre 4 metri, mentre la sua chioma supera i 40 mt. La particolarità di questo splendido albero è il suo sviluppo in larghezza piuttosto che in altezza (che si attesta sui 20 mt). La sua chioma particolare si dice sia dovuta alleche danzavano e facevano riti sorvolando sopra di essa ed impedendole così si svilupparsi in verticale. Da qui il nome...

Il Comune di San Giovanni Valdarno si aggiudica il bando della Regione Toscana per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano. Il progetto "San Giovanni più verde" è risultato secon ...Ammonta a 384.737,90 euro il finanziamento concesso dalla Regione per il bando "Toscana Carbon Neutral" che ha, come obiettivo, quello di aumentare la quantità di verde nei territori comunali.