Torino, si fermano Milinkovic Savic e Murru: le loro condizioni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Torino si è allenato oggi al Filadelfia: i granata devono fare i conti con gli acciacchi di Milinkovic Savic e Murru. Le loro condizioni Davide Nicola deve fare i conti con gli acciacchi di Nicola Murru e Milinkovic Savic. Le loro condizioni nel report di giornata. «Lavoro pomeridiano per il Torino, al Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare in campo, Davide Nicola ha diretto un programma tecnico in preparazione alla partita di domenica prossima a Verona contro l’Hellas (calcio d’inizio ore 15). Tutti in gruppo, ad eccezione di Milinkovic-Savic e di Murru. Il portiere non si è allenato per gli esiti di un trauma contusivo alla ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilsi è allenato oggi al Filadelfia: i granata devono fare i conti con gli acciacchi di. LeDavide Nicola deve fare i conti con gli acciacchi di Nicola. Lenel report di giornata. «Lavoro pomeridiano per il, al Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare in campo, Davide Nicola ha diretto un programma tecnico in preparazione alla partita di domenica prossima a Verona contro l’Hellas (calcio d’inizio ore 15). Tutti in gruppo, ad eccezione die di. Il portiere non si è allenato per gli esiti di un trauma contusivo alla ...

Torino, si fermano Milinkovic Savic e Murru: le loro condizioni Calcio News 24 Sapori piemontesi, Torino Maxima una guida che sa stupire Quando una guida che invita alla scoperta di una città coglie nel segno? Quando riesce a stupire anche chi in quella città ci vive. Torino Maxima la guida che segue la tradizione delle Guide di Repubb ...

Torino in campo, out Milinkovic e Murru TORINO - Il Torino è sceso in campo al Filadelfia per una sessione d'allenamento pomeridiana in vista della trasferta di domenica (ore 15) a Verona. Mister Davide Nicola ha diretto un allenamento, com ...

