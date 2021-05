Torino, gli studenti di Medicina protestano contro i tirocini online: “Siamo vaccinati, fateci tornare in ospedale” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Ora, dopo che Siamo stati tutti vaccinati, è inaccettabile che non si possa ancora entrare nei reparti ospedalieri. Siamo a casa e abbiamo davvero paura che la nostra formazione sia compromessa“. Così gli studenti di Medicina di Torino, che oggi si sono ritrovati in piazza Castello per protestare contro i tirocini online. “Facciamo solo lezioni a casa e ci manca solo la parte di pratica che posSiamo apprendere nei reparti e con i pazienti. Senza un percorso efficace non posSiamo svolgere al meglio il nostro lavoro”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Ora, dopo chestati tutti, è inaccettabile che non si possa ancora entrare nei reparti ospedalieri.a casa e abbiamo davvero paura che la nostra formazione sia compromessa“. Così glididi, che oggi si sono ritrovati in piazza Castello per protestare. “Facciamo solo lezioni a casa e ci manca solo la parte di pratica che posapprendere nei reparti e con i pazienti. Senza un percorso efficace non possvolgere al meglio il nostro lavoro”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

