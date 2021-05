Tommaso Zorzi si sfoga su Club House | ecco cosa è successo

(Di mercoledì 5 maggio 2021) L’influencer ha ricevuto critiche e insulti e si èto sunonostante sia molto seguito e amato dai suoi follower, sta anche ricevendo delle critiche e questo contribuisce a rovinargli il buonumore. Stando a quanto riferisce blogtivvu, Ierisi sarebbeto sue si sarebbe messo a piangere proprio per le critiche ricevute in questi giorni. L’influencer avrebbe anche ricevuto insulti “e, addirittura, agghiaccianti minacce di morte.”, scrive il sito. Su Twitter, c’è chi scrive ricapitolando: “L’altro giorno (lunedì) ha passato tutto il giorno a piangere per le offese e critiche che sta ricevendo perché non sono le ...

La conduttrice esprime la sua opinione sulla sovraesposizione del vincitore dell'Isola dei Famosi e sullo sfogo della showgirl, di recente adirata per il troppo 'gossip' sulla sua vita ...Simona Ventura ha detto la sua in merito alla sovraesposizione diin tv e ha affermato di non reputarla efficace per la carriera del giovane influencer. Simona Ventura controCome altri personaggi tv anche Simona Ventura ha criticato l'...Tommaso Zorzi nonostante sia molto seguito e amato dai suoi follower, sta anche ricevendo delle critiche e questo contribuisce a rovinargli il buonumore. Stando a quanto riferisce blogtivvu, Ieri Tomm ...Come altri personaggi tv anche Simona Ventura ha criticato l’eccessiva sovraesposizione di Tommaso Zorzi nei programmi tv. L’influencer infatti, una volta uscito dal GF Vip, ha preso parte – in veste ...