Tommaso Zorzi | il giudizio di Simona Ventura | “È stato spremuto dopo il GF”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La nota conduttriceesprime il proprio parere sull’approccio dicon il mondo della televisione: ilsull’ex gieffino Cavalca l’onda del successo il vincitore del GF… Questo articolo èpubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

IsolaDeiFamosi : L'espressione di Tommy = L'espressione della vita ?? #Isola @tommaso_zorzi #tommasozorzi - IsolaDeiFamosi : Mister Sorriso Smagliante ?? @tommaso_zorzi #Isola #tommasozorzi - IsolaDeiFamosi : 'Come faccio a essere polemica facendo una polemica. Top' @tommaso_zorzi #Isola #tommasozorzi - tuttopuntotv : Simona Ventura “critica” Tommaso Zorzi: “Spremuto troppo dopo il GF Vip” #Isola #SimonaVentura #Zorzi #TommasoZorzi - crawlingbacktus : io che sono fredda, cinica e chiusa, un po' come te, provo un sincero affetto nei tuoi riguardi. che vanno oltre il… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Simona Ventura ha rilasciato un'intervista per il settimanale 'Chi' nella quale si è mostrata preoccupata per: le sue ...L'influencer, travolto dalle critiche per le sue posizioni sul Ddl Zan, si è preso una pausa dai ...La nota conduttrice Simona Ventura esprime il proprio parere sull'approccio di Tommaso Zorzi con il mondo della televisione: il giudizio sull'ex gieffino ...La conduttrice Simona Ventura parla di Tommaso Zorzi e della popolarità post reality, ammettendo che è un po' sovraesposto ...