Tommaso Zorzi e il crollo emotivo su Club House: «Sono stato male» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Da qualche giorno Tommaso Zorzi era assente dai social. Una mancanza che stava facendo preoccupare suoi affezionati ammiratori. E dopo un lungo silenzio nella notte l'influencer ha rotto il silenzio sul social network ClubHouse. L'ex gieffino ha rivelato di aver avuto un crollo emotivo lo scorso lunedì scorso per via del polverone sollevato dopo la sua presa di posizione sul DDL Zan. leggi anche l'articolo —> Tommaso Zorzi fidanzato con un rampollo torinese? Beccato da "Chi" Tommaso Zorzi Instagram crollo emotivo su Club House: «Sono stato male» «Ho pianto tutto il giorno ...

