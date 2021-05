TMB ai confini di Pomezia e Albano | Andreassi | «Struttura inquinante e pericolosa Roma scarica nuovamente i suoi problemi sulle periferie»

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Sulla possibile realizzazione di un nuovo impianto di rifiuti al confine con le città die la zona dei Castelli, abbiamo intervistato il Vice Sindaco diLuca. Come anticipato qui, la notizia è quella che, per risolvere iin merito alla gestione dei rifiuti, ha sceltoanche il quadrante di Santa Palomba per “piazzarci” un impianto TMB di rifiuti indifferenziati da 540.000 tonnellate annue. Ovvero la periferia sempre e comunque come panacea di tutti i mali della Capitale. Vice Sindaco cosa sta succedendo sul fronte rifiuti? «Il contesto è quello della gestione dei rifiuti nella Città di. Situazione in cui, a fronte della mancanza di indicazione da parte della Raggi di un’area dove ubicare una ...

...annunciava la nomina di un commissario se l'amministrazione Raggi non avesse individuato entro lo scorso venerdì i luoghi dove realizzare (dentro idel comune di Roma) la discarica e i......annunciava la nomina di un commissario se l'amministrazione Raggi non avesse individuato entro lo scorso venerdi' i luoghi dove realizzare (dentro idel comune di Roma) la discarica e i...Che la periferia sia il luogo con cui Roma pensa di risolvere i suoi problemi non è certo una novità e in questi anni ve ne abbiamo parlato spesso. Ma l’ultima notizia probabilmente le supera tutte, o ...Per il Comune, che è ricorso al Tar contro l’ordinanza di Zingaretti, basta il Piano Industriale di Ama per pianificare gestione. La municipalizzata: “Sediamoci per consentire a Roma di raggiungere ob ...