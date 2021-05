Tiro a volo | Italia | la nazionale di trap in raduno prima della Coppa del Mondo di Lonato

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Preparare la tappa casalingadeldidel Garda, ma anche guardare avanti, verso gli Europei e soprattutto le Olimpiadi di Tokyo. E’ unadialacremente al lavoro quella che, sotto la guida del direttore tecnico, si sta ritrovando in questi giorni in quel del Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Tirrenia e sulle pedane del Tav La Torre di Pisa di Montecatini Pieve a Nievole (PO) per rifinire al meglio la sua tenuta fisica e tecnica in vista dei prossimi appuntamenti. Coordinati dal dt sono ben 10 gli azzurri convocati, andiamo a scoprirli. DONNEFiammetta Rossi Jessica Rossi Silvana Maria Stanco Gaia Ragazzini UOMINI Mauro De Filippis Lorenzo Ferrari Valerio Grazini Luca Miotto Daniele Resca Diego Valeri Nel comparto femminile a trainare il ...