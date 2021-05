Tim Sweeney chi? Il CEO di Apple non aveva idea di chi fosse il fondatore di Epic Games (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il processo che stanno affrontando Epic Games e Apple in un tribunale degli Stati Uniti continua a diffondere ogni tipo di informazione, dai dettagli segreti sulle posizioni delle società di videogiochi su questioni come il cross-play, alle comunicazioni tra altre società come Microsoft e la questione Xbox Live Gold. Nella giornata di oggi sono state svelate informazioni su un'e-mail che il capo di Epic Games ha inviato nel 2015 al capo di Apple, rimanendo però ignorata. Durante il secondo giorno del processo di Apple contro Epic, una delle prove che sono venute alla luce è stata un'e-mail datata 25 giugno 2015, che è stata inviata da Tim Sweeney dopo che Epic Games ha presentato una ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il processo che stanno affrontandoin un tribunale degli Stati Uniti continua a diffondere ogni tipo di informazione, dai dettagli segreti sulle posizioni delle società di videogiosu questioni come il cross-play, alle comunicazioni tra altre società come Microsoft e la questione Xbox Live Gold. Nella giornata di oggi sono state svelate informazioni su un'e-mail che il capo diha inviato nel 2015 al capo di, rimanendo però ignorata. Durante il secondo giorno del processo dicontro, una delle prove che sono venute alla luce è stata un'e-mail datata 25 giugno 2015, che è stata inviata da Timdopo cheha presentato una ...

