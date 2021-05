The Mandalorian: il Gallery Diorama debutta nei Disney Store (Di mercoledì 5 maggio 2021) Diamond Select Toys ha realizzato un Gallery Diorama dedicato a The Mandalorian, che fa il suo debutto ufficiale all’interno dei Disney Store Con il pubblico dei fan letteralmente in fibrillazione per il lancio della Stagione 3 di The Mandalorian, i ragazzi di Diamond Select Toys hanno visto bene di instaurare una partnership con i Disney Store, per proporre agli amanti del brand una succosa novità: la collaborazione, difatti, ha portato alla luce una statua in PVC dedicata al protagonista della serie, che sarà disponibile unicamente attraverso i negozi ufficiali Disney. The Mandalorian: il primo Gallery Diorama debutta nei Disney ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 5 maggio 2021) Diamond Select Toys ha realizzato undedicato a The, che fa il suo debutto ufficiale all’interno deiCon il pubblico dei fan letteralmente in fibrillazione per il lancio della Stagione 3 di The, i ragazzi di Diamond Select Toys hanno visto bene di instaurare una partnership con i, per proporre agli amanti del brand una succosa novità: la collaborazione, difatti, ha portato alla luce una statua in PVC dedicata al protagonista della serie, che sarà disponibile unicamente attraverso i negozi ufficiali. The: il primonei...

