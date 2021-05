The Beatles, Get Back tra messaggio antirazzista e presunta frecciatina contro Yoko Ono | Memories (Di mercoledì 5 maggio 2021) Get Back dei Beatles: un ritorno al rock’n’roll fatto di registrazioni in diretta, un verso nato da uno scherzo, la posizione politica, Yoko Ono dietro le quinte. Sono tante le storie che hanno contribuito alla creazione dell’ennesimo capolavoro dei Fab Four, che il 5 maggio 1969 tanto “four” non sono, visto il destino che li attende. No Pakistanis Eppure ai 4 bravi ragazzacci di Liverpool piace ancora il ca**eggio: Paul McCartney strimpella sulle note di Sour Milk Sea dell’amico George Harrison, e il verso:“Get Back to where you should be” diventa: “Get Back to where you once belonged”. Gli altri approvano, è un nuovo pezzo e bisogna lavorarci. Dalle prime versioni esce No Pakistanis, seconda a The Commonwealth Song in cui i Beatles si fanno beffe dell’ex ministro britannico ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Getdei: un ritorno al rock’n’roll fatto di registrazioni in diretta, un verso nato da uno scherzo, la posizione politica,Ono dietro le quinte. Sono tante le storie che hanno contribuito alla creazione dell’ennesimo capolavoro dei Fab Four, che il 5 maggio 1969 tanto “four” non sono, visto il destino che li attende. No Pakistanis Eppure ai 4 bravi ragazzacci di Liverpool piace ancora il ca**eggio: Paul McCartney strimpella sulle note di Sour Milk Sea dell’amico George Harrison, e il verso:“Getto where you should be” diventa: “Getto where you once belonged”. Gli altri approvano, è un nuovo pezzo e bisogna lavorarci. Dalle prime versioni esce No Pakistanis, seconda a The Commonwealth Song in cui isi fanno beffe dell’ex ministro britannico ...

