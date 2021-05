Tesla perderà 200 milioni da decisione Stellantis su crediti green

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Con lo sviluppo di veicolida parte di altre case automobilistiche,dovrà progressivamente fare a meno deidi compensazione per emissioni che hanno spinto i suoi profitti negli ultimi anni. Un grande contraccolpo su questo fronte è arrivato oggi dalladidi smettere di fare ricorso ai. La casa automobilistica nata dalla fusione di FCA e PSA nel 2021 non farà ricorso aiper compensare lo sforamento dei limiti delle emissioni di CO2 fissate dall’Unione europea e potrà disinvestire la parte di pooling relativa all’Europa “allargata” (circa 200) fatto con. Lo ha detto il CFO di, Richard Palmer, durante la ...

Ultime Notizie dalla rete : Tesla perderà

"Grazie al nostro portafoglio di modelli elettrificati e quelli che lanceremo nel corso dell'anno, non avremo più bisogno di partecipare al pooling conper l'Europa allargata. Il capitale ...... con scritto nella BIO ' Technoking of, Imperator of Mars' può esprimersi liberamente. 'Durante la missione verso Marte - dice Musk in una recente intervista - probabilmente qualcunola ...