Terroristi rossi arrestati in Francia, iniziate le udienze per l'estradizione. Petrella: "Dolore e compassione per le vittime" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono iniziate con 4 ore di ritardo, dopo due slittamenti, le udienze fissate per la notifica delle procedure di estradizione in Italia ai nove ex Terroristi rossi italiani in Francia condannati per reati di sangue. Il primo a finire davanti ai giudici della Chambre de l'Instruction di Parigi è l'ex brigatista Sergio Tornaghi. Il tribunale ha cominciato leggendo all'ex Br, condannato all'ergastolo, le richieste dell'Italia e le condanne subite. Ma prima ancora che iniziasse la propria udienza, a parlare con alcuni giornalisti presenti in tribunale è stata Marina Petrella, anche lei ex Brigate Rosse condannata all'ergastolo per l'omicidio del generale dei Carabinieri, Enrico Galvaligi, per il sequestro del giudice Giovanni D'Urso e dell'assessore regionale della Democrazia Cristiana Ciro ...

