TV7Benevento : Terrorismo: slitta alle 18 udienza ex terroristi italiani a rischio estradizione a Parigi... -

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo slitta

Metro

dalle 16 alle 18 l'inizio dell'udienza per la notifica delle procedure di estradizione ai nove ex terroristi italiani arrestati nei giorni scorsi e poi rilasciati in libertà vigilata. Si tratta ...... cioè quella di dichiarare incostituzionale la norma che vieta ai condannati al fine pena mai per fatti di mafia edi accedere alla liberazione condizionale se non collaborano con la ...Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Slitta dalle 16 alle 18 l'inizio dell'udienza per la notifica delle procedure di estradizione ai nove ex terroristi italiani arrestati nei giorni scorsi e poi rilasciati in ...Parigi - Luigi Bergamin, uno dei 3 ex brigatista in fuga dopo l'ondata di arresti di ieri mattina in Francia, si è presentato a palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi.