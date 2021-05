Teramo | Santoro | “Palermo? Partita speciale | ho un obiettivo Sarebbe bello tornare…”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Quattro giorni e sarà.Missione compiuta. Lo scorso weekend, ilha battuto la Virtus Francavilla in trasferta e, complice il pareggio tra Foggia e Catania, ha chiuso la regular season al settimo posto, che gli consentirà di giocare il primo turno dei playoff al "Renzo Barbera" contro ilcon due risultati su tre a disposizione.Chi si è espresso in vista della sfida in programma domenica 9 maggio alle ore 15.30 è anche Simone. Non unacome le altre per il centrocampista del, prodotto del vivaio rosanero. "Questaha un sapore particolare, ci giochiamo i playoff. Per me è sempre un’emozioneaffrontare il, ho passato dieci anni lì e so che emozioni ...