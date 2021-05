(Di mercoledì 5 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

sportli26181512 : Teocoli, rossonero doc: “Ho rinviato il volo da Ibiza. Troppi interisti in festa...”: Teocoli, rossonero doc: “Ho r… -

Ultime Notizie dalla rete : Teocoli rossonero

Tutto Atalanta

Teatri chiusi, vita dura per i comici. Teovive a Ibiza da oltre un anno per evitare assembramenti e contagi a Milano. Tutti lo cercano, tutti lo vogliono, ma in questo periodo preferisce dedicarsi al giardinaggio, al mare e allo sport ......in preda ad un convulso e mimico lapsus le cui movenze lo resero celebre...al pari di Teo... Ma sarà il Milan a sbloccare al 25° con Honda la partita, sarà il suo primo gol insu ...