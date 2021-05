Tennis, Internazionali BNL d’Italia 2021 a Roma: quando iniziano, chi partecipa, le wild card, come seguirli in tv (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lo sport riapre al pubblico in sicurezza. Si parte dalla 78^ edizione degli Internazionali BNL d’Italia di Tennis che si svolgeranno dall’8 al 16 maggio al Foro Italico di Roma. Un passo verso la normalità. Il Tennis apre al pubblico Sarà consentito l’accesso agli impianti (Campo Centrale, Grand Stand Arena, Pietrangeli insieme ai campi secondari) a partire dagli ottavi di finale (giovedì 13 maggio) in misura non superiore al 25% della capienza complessiva. Il pubblico potrà accedere e uscire da tre aree ben distinte: obbligatorio indossare mascherine FFP2. Ovviamente il posto assegnato sarà categoricamente numerato. Le partite serali (una sul Centrale, l’altra alla Grand Stand Arena) vengono anticipate per permettere di rispettare il coprifuoco delle 22. «Siamo di fronte a una nuova primavera ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lo sport riapre al pubblico in sicurezza. Si parte dalla 78^ edizione degliBNLdiche si svolgeranno dall’8 al 16 maggio al Foro Italico di. Un passo verso la normalità. Ilapre al pubblico Sarà consentito l’accesso agli impianti (Campo Centrale, Grand Stand Arena, Pietrangeli insieme ai campi secondari) a partire dagli ottavi di finale (giovedì 13 maggio) in misura non superiore al 25% della capienza complessiva. Il pubblico potrà accedere e uscire da tre aree ben distinte: obbligatorio indossare mascherine FFP2. Ovviamente il posto assegnato sarà categoricamente numerato. Le partite serali (una sul Centrale, l’altra alla Grand Stand Arena) vengono anticipate per permettere di rispettare il coprifuoco delle 22. «Siamo di fronte a una nuova primavera ...

