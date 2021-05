Tennis: Atp Madrid, Sinner fuori al 2° turno (Di mercoledì 5 maggio 2021) Madrid, 5 mag. - (Adnkronos) - Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 2.614.465 euro). Il 19enne altoatesino, numero 18 del mondo e 14 del seeding, cede al 21enne australiano Alexei Popyrin, numero 76 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-2 in un'ora e 36 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021), 5 mag. - (Adnkronos) - Jannikesce di scena al secondodel torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 2.614.465 euro). Il 19enne altoatesino, numero 18 del mondo e 14 del seeding, cede al 21enne australiano Alexei Popyrin, numero 76 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-2 in un'ora e 36 minuti.

