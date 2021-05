Tempesta d'amore, anticipazioni 5 maggio: il piano di Rosalie (Di mercoledì 5 maggio 2021) Fantasmi e spettri la faranno da padroni nel corso della puntata di Tempesta d'amore di oggi, mercoledì 5 maggio, come spiegano le anticipazioni. Lucy, infatti, quasi senza accorgersene, ha consegnato a Joell una storia completamente inventata su una giovane donna di nome Sophia che si è uccisa per amore gettandosi da una delle torri del Fürstenhof quando era ancora un castello. La Ehrlinger ha inventato il racconto per stimolare la creatività sopita dello scrittore e spingerlo a rimanere in hotel ed è riuscita a centrare l'obiettivo. I problemi sono iniziati, però, quando Joell ha cominciato a chiedere notizie in giro circa questa vicenda e nessuno è riuscito a confermarla, eccetto Rosalie che ha fornito persino dei dettagli al romanziere spiegandogli che i lamenti e i pianti di ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 5 maggio 2021) Fantasmi e spettri la faranno da padroni nel corso della puntata did'di oggi, mercoledì 5, come spiegano le. Lucy, infatti, quasi senza accorgersene, ha consegnato a Joell una storia completamente inventata su una giovane donna di nome Sophia che si è uccisa pergettandosi da una delle torri del Fürstenhof quando era ancora un castello. La Ehrlinger ha inventato il racconto per stimolare la creatività sopita dello scrittore e spingerlo a rimanere in hotel ed è riuscita a centrare l'obiettivo. I problemi sono iniziati, però, quando Joell ha cominciato a chiedere notizie in giro circa questa vicenda e nessuno è riuscito a confermarla, eccettoche ha fornito persino dei dettagli al romanziere spiegandogli che i lamenti e i pianti di ...

