Tanta voglia di indipendenza in Galles

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Fino a qualche anno fa inanche i sassi votavano per il Labour. In alcune città post industriali del sud este – il cosiddetto “muro rosso” – le strade e gli edifici sono ancora intitolati ai vecchi eroi del laburismo. Per molti anni la massima di Peter Mandelson, lo stratega del New Labour blairiano, “ii del sud voteranno sempre per il Labour perché non possono andare altrove”, aveva un grande fondo di verità. In ogni elezione generale, il Laboure ha mandato una pattuglia massiccia di deputati a Westminster, lasciando le briciole ai conservatori e agli indipendentisti di Plaid Cymru. Dal 1999, l’anno in cui per la prima volta si è votato per l’Assemblea nazionalee (il Senedd), il Labour ha dominato anche il Parlamento di Cardiff, ed è stato il perno di ogni governo ...