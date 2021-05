Superlega | Milan e Juventus non hanno ancora formalizzato l’uscita | rischiano 2 anni senza Champions League

(Di mercoledì 5 maggio 2021) CNL / Ansa, insieme a Real Madrid e Barcellona, sono le uniche squadre e non averdalla: l’UEFA valuta sanzioni Il progetto dellaè tramontato nel giro di 48 ore, anche se a dirla tutta non può dirsiconcluso. Sette squadreufficializzato il loro addio, 8 se includiamo anche l’Inter che sarebbe ai dettagli, mentre 4 club sonodentro a tutti gli effetti. Real Madrid e Barcellona, le due squadre che dal progetto avrebbero incassato i guadagni maggiori, nonfatto alcun passo indietro. Insieme alle due spagnole restano le due italiane,che, pur prendendo atto dell’impossibilità di ...

Juventus, Real Madrid, Milan e Barcellona - i quattro club che non si sono ancora chiamati fuori dal progetto Superlega - rischiano un'esclusione di due anni dalla Champions League e dall'Europa League. Lo riporta Espn, che ...