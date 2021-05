Superlega, club ribelli fuori dalla Champions League per due anni? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il progetto Superlega è nato e morto in 48 ore, ma alcuni club – i cosiddetti “ribelli” – non hanno ancora preso le distanze in maniera netta dal progetto. Tanto che la Uefa starebbe pensando ad alcune sanzioni, in particolare a una squalifica di due anni dalla Champions League. Lo riporta ESPN, secondo cui il massimo organo calcistico continentale avrebbe stretto accordi con sette dei club disertori (Atletico Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham) per una sorta di armistizio. Con l’Inter, prosegue ESPN, l’accordo sarebbe vicino. Restano Juventus, Barcellona, Real Madrid e Milan: sarebbero queste le quattro squadre “ribelli”. Il progetto è fallito e la Uefa proverà a convincere i dissidenti ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il progettoè nato e morto in 48 ore, ma alcuni– i cosiddetti “” – non hanno ancora preso le distanze in maniera netta dal progetto. Tanto che la Uefa starebbe pensando ad alcune sanzioni, in particolare a una squalifica di due. Lo riporta ESPN, secondo cui il massimo organo calcistico continentale avrebbe stretto accordi con sette deidisertori (Atletico Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham) per una sorta di armistizio. Con l’Inter, prosegue ESPN, l’accordo sarebbe vicino. Restano Juventus, Barcellona, Real Madrid e Milan: sarebbero queste le quattro squadre “”. Il progetto è fallito e la Uefa proverà a convincere i dissidenti ...

