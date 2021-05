Superbonus 110% ristrutturazioni: le nuove scadenze. L'ipotesi alberghi e condoni - GUIDA (Di mercoledì 5 maggio 2021) nuove scadenze per il Superbonus 110% ristrutturazioni: la novità più importante contenuta nel decreto Semplificazioni è la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023 . Stessa sorte anche per... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 5 maggio 2021)per il: la novità più importante contenuta nel decreto Semplificazioni è la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023 . Stessa sorte anche per...

