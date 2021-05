Superbonus 110%, AXA Italia entra nel settore dell’acquisto del credito d’imposta (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Gruppo assicurativo AXA Italia fa il suo ingresso nel settore dell’acquisto del credito d’imposta nell’ambito del Superbonus 110%, sistema di agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio. I clienti – fa sapere AXA in una nota – potranno dunque cedere ad AXA il relativo credito fiscale maturato ed ottenere la disponibilità economica necessaria per effettuare gli interventi edilizi. A fronte di tale cessione, il Gruppo riconoscerà il 102% a privati e imprese per i lavori effettuati in regime di Superbonus 110%, ma gestirà anche i crediti relativi ai bonus differenti dal 110% in linea con quanto previsto dal Decreto Rilancio. Per guidare e semplificare l’accesso dei clienti alle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Gruppo assicurativo AXAfa il suo ingresso neldelnell’ambito del, sistema di agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio. I clienti – fa sapere AXA in una nota – potranno dunque cedere ad AXA il relativofiscale maturato ed ottenere la disponibilità economica necessaria per effettuare gli interventi edilizi. A fronte di tale cessione, il Gruppo riconoscerà il 102% a privati e imprese per i lavori effettuati in regime di, ma gestirà anche i crediti relativi ai bonus differenti dalin linea con quanto previsto dal Decreto Rilancio. Per guidare e semplificare l’accesso dei clienti alle ...

Superbonus 110%, AXA Italia entra nel settore dell'acquisto del credito d'imposta

Superbonus, Sisma bonus rafforzato e altri contributi per eventi sismici: le novità

