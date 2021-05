"Sul sito non c'è...". Il mistero del Recovery italiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Bruxelles precisa che la decisione di rendere disponibili i piani nazionali di Ripresa e Resilienza sul sito della Commissione spetta ai governi nazionali. Da Roma, però, non chiariscono i motivi del ritardo nella pubblicazione Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Bruxelles precisa che la decisione di rendere disponibili i piani nazionali di Ripresa e Resilienza suldella Commissione spetta ai governi nazionali. Da Roma, però, non chiariscono i motivi del ritardo nella pubblicazione

Cambio GBP/USD: come si muoverà a maggio 2021? Analisi e previsioni

Borsa Italiana Oggi 5 maggio 2021: Ftse Mib positivo, Stellantis tra le migliori

Antica Kroton, Voce: “Pubblicheremo sul sito la documentazione” CrotoneNews Governo pubblica testo del Pnrr trasmesso all'Ue È stato pubblicato sul sito della presidenza del Consiglio il testo del Piano nazionale di ripresa e resilienza trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea. Il testo, dal titolo “Italia do ...

In Umbria 20 ricoverati Covid in meno ultimo giorno Ancora un calo di ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, ora 170, 23 meno di martedì, 24 dei quali, quattro in meno, nelle terapie intensive. Emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione. ( ...

