Sudafrica: folla in pelli di leopardo per veglia regina Zulu (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una folla in lutto con indosso insegne di pelle di leopardo e abiti tradizionali si è riunita oggi fuori da un obitorio di Johannesburg per accompagnare il corpo della defunta regina reggente Zulu ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) Unain lutto con indosso insegne di pelle die abiti tradizionali si è riunita oggi fuori da un obitorio di Johannesburg per accompagnare il corpo della defuntareggente...

ChiaraT4U : @Signorasinasce In Sudafrica la polizia spara in aria dei colpi per disperdere la folla e se non funziona spara ai piedi della folla! -

Covid India e Brasile, Oms: "Ciò che sta succedendo può accadere altrove" ... evitare folla e assembramenti, indossare una mascherina che copra adeguatamente naso e bocca, ... Devo ringraziare il Sudafrica e l'India per averlo proposto. Ci auguriamo che più Paesi si uniscano ...

Covid India e Brasile, Oms: "Ciò che sta succedendo può accadere altrove" Nel mondo "sono stati segnalati più casi di Covid-19 nelle ultime 2 settimane che nei primi 6 mesi della pandemia". A farlo presente è stato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sa ...

