Striscia la notizia, Incontrada e Siani, prossimi conduttori del Tg satirico? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Striscia la notizia, il telegiornale satirico, ideato da Antonio Ricci, ha da poco compiuto i trentadue di programmazione, nel corso dei quali, al timone, si sono alternati vari conduttori. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Siani (@alessandroSianiofficial) La coppia storica, è naturalmente, quella formata da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, i veri padroni di casa, ai quali, spesso, è stato dato, il cambio, dalla coppia Ficarra e Picone, il duo comico, protagonisti di tanti film di successo. Altra coppia di successo, che spesso presenzia dietro al bancone di Striscia, è quella formata da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, ma andando indietro nel tempo, ricordiamo anche la ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 5 maggio 2021)la, il telegiornale, ideato da Antonio Ricci, ha da poco compiuto i trentadue di programmazione, nel corso dei quali, al timone, si sono alternati vari. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro(@alessandroofficial) La coppia storica, è naturalmente, quella formata da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, i veri padroni di casa, ai quali, spesso, è stato dato, il cambio, dalla coppia Ficarra e Picone, il duo comico, protagonisti di tanti film di successo. Altra coppia di successo, che spesso presenzia dietro al bancone di, è quella formata da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, ma andando indietro nel tempo, ricordiamo anche la ...

