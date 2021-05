Stranger Things 4: un criptico video annuncia un appuntamento per i fan (Di giovedì 6 maggio 2021) Su YouTube è stato condiviso un filmato che anticipa un appuntamento da non perdere per i fan di Stranger Things 4 nella giornata di domani. I fan in attesa di qualche anticipazione riguardante Stranger Things 4 potrebbero forse essere soddisfatti domani alle ore 15: un video condiviso su YouTube sembra infatti suggerire che è in arrivo qualcosa da non perdere alle 9.00 AM (fuso orario americano). Tutto è iniziato con un tweet degli sceneggiatori della serie Netflix che chiedeva "Siete pronti?", seguito poi da un link a un criptico filmato. Sul canale YouTube di Stranger Things è apparso un video intitolato HNL Control Room accompagnato da una didascalia in cui si dichiara: "A causa di difficoltà tecniche, l'Hawkins ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021) Su YouTube è stato condiviso un filmato che anticipa unda non perdere per i fan di4 nella giornata di domani. I fan in attesa di qualche anticipazione riguardante4 potrebbero forse essere soddisfatti domani alle ore 15: uncondiviso su YouTube sembra infatti suggerire che è in arrivo qualcosa da non perdere alle 9.00 AM (fuso orario americano). Tutto è iniziato con un tweet degli sceneggiatori della serie Netflix che chiedeva "Siete pronti?", seguito poi da un link a unfilmato. Sul canale YouTube diè apparso unintitolato HNL Control Room accompagnato da una didascalia in cui si dichiara: "A causa di difficoltà tecniche, l'Hawkins ...

