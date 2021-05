Storie Italiane, Eleonora Daniele si arrabbia in diretta: che sfuriata (Di mercoledì 5 maggio 2021) Durissima presa di posizione da parte di Eleonora Daniele a ‘Storie Italiane’. Cosa ha fatto perdere le staffe alla conduttrice di Rai 1. Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele si… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Durissima presa di posizione da parte dia ‘’. Cosa ha fatto perdere le staffe alla conduttrice di Rai 1., la conduttricesi… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

blusewillis1 : Giada Vitale: 'Io abusata dal prete, ma i miei compaesani non mi credevano' - Storie italiane - 05/05/2021 - gianlu_79 : Complimenti a @RaiUno , @storie_italiane , @eleonoradaniele, @barbaradipalma e tutti gli inviati per la Vittoria co… - eleonoradaniele : RT @gianlu_79: Complimenti a @RaiUno , @storie_italiane , @eleonoradaniele, @barbaradipalma e tutti gli inviati per gli Ascolti con 826.000… - MarcoToth4 : @SalsanoPaola @storie_italiane @eleonoradaniele È proprio questo che va stabilito, ma non in tv. - Franci_Baglioni : @storie_italiane @eleonoradaniele Grz per dare aiuto a Giada a questo povero angelo??????? -