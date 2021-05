“Stop al monopolio di Big Pharma” L’Ue dice No all’appello lanciato da Oxfam

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “La stragrande maggioranza dei cittadini nei paesi del G7, in media 7 su 10, chiede ai propri governi di agire affinché i colossi farmaceutici rinuncino ai diritti di proprietà intellettuale sui vaccini Covid, rendendo pubbliche la formulazione e la tecnologia per consentirne sviluppo e produzione in altri paesi”. È il risultato del sondaggio pubblicato oggi dalla People’s Vaccine Alliance, di cuied Emergency sono membri, in occasione del G7 esteri e sviluppo in programma a Londra e della riunione del Consiglio generale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), che si terrà in forma virtuale. Per il 70% dell’opinione pubblica dei paesi del G7, le aziende farmaceutiche – equamente ricompensate per lo sviluppo e la produzione – devono rinunciare ai brevetti sui vaccini. La richiesta è dunque lodeldi Big ...