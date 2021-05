Starlink raggiunge i 500 000 pre-ordini! Completato anche il 25° lancioHDblog it

HDblog : Starlink raggiunge i 500.000 pre-ordini! Completato anche il 25° lancio -

Lo sgancio è avvenuto senza criticità alle 10.30 di stamane secondo il nostro fuso orario e con questo lancio il totale di satelliti lanciati in orbita quota 240. Si tratta del 23°...... Continua il trasporto in orbita di nuovi satelliti Starlink da parte di SpaceX, con l'ultima consegna che è stata eseguita ieri durante lo Star Wars Day. Anche in quest'occasione è stato raggiunto il ... Starlink a quanto pare è già un successo. L'internet satellitare di Elon Musk ha raggiunto quota 500mila clienti a livello mondiale.