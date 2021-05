Spostamenti tra regioni, Draghi annuncia green pass nazionale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Al termine della riunione ministeriale del G20 Turismo, Mario Draghi ha confermato l’introduzione di un green pass nazionale, che permetta di spostarsi tra le regioni. Dovrebbe entrare in vigore già per metà maggio, in attesa del pass covid europeo, previsto per giugno. Come ottenere il green pass nazionale Potrà ottenere il green pass nazionale chi ha completato il ciclo di vaccinazione, chi ha avuto il covid ed è guarito e chi ha effettuato il test molecolare o rapido con esito negativo. Il pass vaccinale permetterà gli Spostamenti anche tra regioni in zona arancione e zona rossa. Nell’ultimo decreto riaperture infatti, a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Al termine della riunione ministeriale del G20 Turismo, Marioha confermato l’introduzione di un, che permetta di spostarsi tra le. Dovrebbe entrare in vigore già per metà maggio, in attesa delcovid europeo, previsto per giugno. Come ottenere ilPotrà ottenere ilchi ha completato il ciclo di vaccinazione, chi ha avuto il covid ed è guarito e chi ha effettuato il test molecolare o rapido con esito negativo. Ilvaccinale permetterà glianche train zona arancione e zona rossa. Nell’ultimo decreto riaperture infatti, a ...

