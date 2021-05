Sport sotto choc: il campione ricoverato d’urgenza in ospedale. Il problema è molto serio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Stava giocando a padel quando il cuore ha fatto ancora una volta i capricci. E ha avuto paura che, questa volta, non ce l'avrebbe fatta. Ha avvertito un malore e quella fitta al petto lo ha riportato indietro nel tempo a due anni fa, quando fu costretto a interrompere l'allenamento col Porto per il traSporto d'urgenza in ospedale. Un infarto ha cambiato per sempre la sua vita, obbligandolo a rivedere i piani per una carriera che ha chiuso prima di quanto lui stesso immaginasse. "Per un mese ho avuto paura di camminare, dormire o fare qualsiasi esercizio… non mi riusciva niente. Se non mi fossi trovato al centro Sportivo credo che sarei morto", è il ricordo di quei momenti. Oggi ha 39 anni, non indossa più guantoni e scarpette, ha l'ambizione di candidarsi alla presidenza della Federcalcio spagnola. Il Real Madrid lo ha ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 5 maggio 2021) Stava giocando a padel quando il cuore ha fatto ancora una volta i capricci. E ha avuto paura che, questa volta, non ce l'avrebbe fatta. Ha avvertito un malore e quella fitta al petto lo ha riportato indietro nel tempo a due anni fa, quando fu costretto a interrompere l'allenamento col Porto per il trao d'urgenza in. Un infarto ha cambiato per sempre la sua vita, obbligandolo a rivedere i piani per una carriera che ha chiuso prima di quanto lui stesso immaginasse. "Per un mese ho avuto paura di camminare, dormire o fare qualsiasi esercizio… non mi riusciva niente. Se non mi fossi trovato al centroivo credo che sarei morto", è il ricordo di quei momenti. Oggi ha 39 anni, non indossa più guantoni e scarpette, ha l'ambizione di candidarsi alla presidenza della Federcalcio spagnola. Il Real Madrid lo ha ...

