Sport | M5S | ' servono risorse per sostenere attività e insegnamento a scuola'

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - “C'è bisogno di uno sforzo in più da parte del Governo per accompagnare il mondo delloattraverso e oltre questa emergenza”. Lo dichiarano le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura, a seguito delle audizioni della sottosegretaria Valentina Vezzali. “Ribadiamo quindi la richiesta, già espressa in una lettera inviata giorni fa al Presidente Draghi e sottoscritta da parlamentari di tutte le forze politiche, di stanziare 1.5 miliardi nel prossimo decreto Imprese - proseguono -. Palestre, piscine e centriivi versano in una situazione drammatica: molte, purtroppo, sono già fallite e quelle che sopravvivono rischiano di fallire nonostante la ripartenza del settore si avvicina sempre di più”. “Riteniamo cruciale, anche nell'ottica di limitare i danni a medio-lungo ...