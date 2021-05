Spice Girls: si lavora al sequel del loro film per il 25esimo anniversario della band (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le Spice Girls, esclusa Victoria, starebbero dialogando con uno sceneggiatore per dare vita ad un sequel del film del 1997 che le ha viste protagoniste. Nell'anno in cui ricorre il loro 25esimo anniversario, le Spice Girls avrebbero iniziato a dialogare con uno sceneggiatore per realizzare il sequel del film diretto da Bob Spiers che le ha viste protagoniste nel 1997. Era il 1996 quando veniva pubblicato per la prima volta Spice, l'album d'esordio delle Spice Girls. Da quel momento, in tutto il mondo è esploso il fenomeno della band britannica che, l'anno successivo, è sbarcata anche sul grande schermo con ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le, esclusa Victoria, starebbero dialogando con uno sceneggiatore per dare vita ad undeldel 1997 che le ha viste protagoniste. Nell'anno in cui ricorre il, leavrebbero iniziato a dialogare con uno sceneggiatore per realizzare ildeldiretto da Bob Spiers che le ha viste protagoniste nel 1997. Era il 1996 quando veniva pubblicato per la prima volta, l'album d'esordio delle. Da quel momento, in tutto il mondo è esploso il fenomenobritannica che, l'anno successivo, è sbarcata anche sul grande schermo con ...

robinaroby1 : @belfer70 @mentecritica A noi femminucce in seconda media i maschi vendevano i poster di Leonardo di Caprio e delle… - Simo_fm : @fabspice84 @spicegirls @repubblica @MelanieCmusic @EmmaBunton @GeriHalliwell @OfficialMelB @victoriabeckham ???? la… - TweetNotizie : Spice Girls, tornano le ragazze: una sorpresa per il 25esimo anniversario - RoxyRosaliaR : In lista nei locali della mia città, come Spice girls. La classe non è acqua. Oui C'est moi ???? - Simone76623275 : RT @ciakmag: Dopo il tentativo del 2019, il 25° anniversario potrebbe essere l'occasione giusta per le #SpiceGirls #sequel #SpiceWorld ht… -