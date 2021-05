'Special One' per i Friedkin, la nuova sfida di Mourinho (Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - L'annuncio a sorpresa del ritorno di José Mourinho in Italia arriva a poco meno di 11 anni dal suo addio, altrettanto clamoroso. Era la notte del Triplete, il 22 maggio 2010, quando l'allenatore portoghese uscì dal Santiago Bernabeu nell'auto del presidente del Real Madrid, la sua prossima destinazione dopo aver vinto tutto il possibile con i nerazzurri. Ora arriva la notizia che lo Special One sarà l'allenatore della Roma per i prossimi tre anni, fino al 30 giugno del 2024, al posto di Paulo Fonseca a cui poco prima il club aveva dato ufficialmente il benservito al termine della stagione con un comunicato. Al di là della nazionalità portoghese del general manager giallorosso Tiago Pinto, l'unico indizio che poteva far pensare a un ritorno in Italia di Mou era stata un'intervista al Times: "Se un giorno dovessi andare in Italia per allenare un club rivale ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - L'annuncio a sorpresa del ritorno di José Mourinho in Italia arriva a poco meno di 11 anni dal suo addio, altrettanto clamoroso. Era la notte del Triplete, il 22 maggio 2010, quando l'allenatore portoghese uscì dal Santiago Bernabeu nell'auto del presidente del Real Madrid, la sua prossima destinazione dopo aver vinto tutto il possibile con i nerazzurri. Ora arriva la notizia che loOne sarà l'allenatore della Roma per i prossimi tre anni, fino al 30 giugno del 2024, al posto di Paulo Fonseca a cui poco prima il club aveva dato ufficialmente il benservito al termine della stagione con un comunicato. Al di là della nazionalità portoghese del general manager giallorosso Tiago Pinto, l'unico indizio che poteva far pensare a un ritorno in Italia di Mou era stata un'intervista al Times: "Se un giorno dovessi andare in Italia per allenare un club rivale ...

DiMarzio : #ASRoma - #Mourinho sarà il nuovo allenatore. Comunicato ufficiale del club e le parole dello “Special one” - SkySport : Mourinho, le frasi famose dello 'Special One' #SkySport #SerieA #Roma #Mourinho - eia58 : RT @stevevicrn: sarò eternamente grato a José Mourinho e sono contentissimo di rivederlo in Serie A... ma per me esiste solo l’Inter, sol… - Agenzia_Italia : 'Special One' per i Friedkin, la nuova sfida di Mourinho - StefanoPutinati : Ora si spiega tutto. La lingua di asfalto nera e lucida del Lungo Tevere servirà per far fare la passerella allo Special One. -