Spazio, il razzo cinese in caduta incontrollata potrebbe "colpire" l'Italia. Lo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B (Di mercoledì 5 maggio 2021) Spazio. Frammenti potrebbero abbattersi sulle regioni Centro-meridionali del nostro Paese anche se, dicono gli esperti, "è presto per trarre qualsiasi conclusione perché l'orbita potrebbe subire variazioni" Lo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B, che il 29 aprile ha portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale Tiangong, è in caduta incontrollata. Lo conferma l'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione del Cnr di Pisa. "E' la seconda volta che accade con questa versione del razzo – spiega Luciano Anselmo, dell'Isti-Cnr -. La prima nel 2020, quando i frammenti erano caduti su alcuni villaggi in Africa".

