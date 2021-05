Spalletti alla ricerca di un panchina: Napoli lo tenta, ha liberato i collaboratori (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo due anni di inattività Luciano Spalletti cerca una panchina e quella del Napoli lo sta tentando. Il progetto tecnico assomiglia molto al suo credo tattico: 4-2-3-1, il modulo preferito anche dall’allenatore toscano. L’arrivo di José Mourinho alla Roma ha sparigliato le carte in tavola e ‘costringe’ le altre società di Serie A a fare qualche mossa nel breve termine. Il Napoli deve trovare la quadra intorno al nome del nuovo allenatore, anche perché Gattuso sembra veramente lontanissimo anni luce. Spalletti è un tecnico che piace a De Laurentiis che ha intenzione di rivoluzionare l’area tecnica, anche col ritorno di Marino, altri estimatore dell’allenatore ex Inter. Un retroscena su Spalletti lo racconta Il Mattino che scrive: “Proprio nei giorni ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo due anni di inattività Lucianocerca unae quella dello stando. Il progetto tecnico assomiglia molto al suo credo tattico: 4-2-3-1, il modulo preferito anche dall’allenatore toscano. L’arrivo di José MourinhoRoma ha sparigliato le carte in tavola e ‘costringe’ le altre società di Serie A a fare qualche mossa nel breve termine. Ildeve trovare la quadra intorno al nome del nuovo allenatore, anche perché Gattuso sembra veramente lontanissimo anni luce.è un tecnico che piace a De Laurentiis che ha intenzione di rivoluzionare l’area tecnica, anche col ritorno di Marino, altri estimatore dell’allenatore ex Inter. Un retroscena sulo racconta Il Mattino che scrive: “Proprio nei giorni ...

T_Russo_ : RT @AndreaInterNews: Per sei mesi hanno parlato di #Allegri alla Roma, poi ci hanno buttato senza senso lo #Spalletti-tris, finché non hann… - VincentMorabit8 : #Mourinho Alla Roma, #Sarri all Arsenal, #Spalletti al Napoli e #Allegri alla Juve. Il valzer è solo iniziato... - itselisy : RT @AndreaInterNews: Per sei mesi hanno parlato di #Allegri alla Roma, poi ci hanno buttato senza senso lo #Spalletti-tris, finché non hann… - VincentManci69 : #Napoli, addio #Gattuso. '#DeLaurentiis ha già scelto': con o senza #Champions, in panchina arriva il big. E chi sa… - furioso_george : @Torrenapoli1 Bisogna capire a cosa si vuole ambire. Soprattutto a livello di rosa/mercato. Se vuoi fare un mercato… -