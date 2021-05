Spagna | il discorso con cui Pablo Iglesias ha annunciato l’addio alla politica | “Hasta siempre”

(Di mercoledì 5 maggio 2021), candidato del partito di sinistra spagnolo Unidas Podemos alle elezioni regionali di Madrid ed ex vicepremier, hal’abbandono dellaattiva dopo l’esito delle elezioni in. “”, ha detto e ha aggiunto: “Sono molto orgoglioso di essere stato vicepresidente del governo, ma quando non sei più utile devi sapere che è il momento di ritirarsi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

OlderGf : #PabloIglesias, l’uomo che aveva cambiato la sinistra europea dal 2014, alla testa di Podemos e del suo movimento d… - benerinaldi : Mancava soltanto “sol, corazon y amor”...e sarebbe stato un comizio - NapolitanoIda : @ferrandomau @ApriGli_Occhi @francotaratufo2 @MPenikas @isadoralarosa @piccolojason @primaopoitorna @lindaeciao… - NapolitanoIda : @MPenikas @isadoralarosa @piccolojason @primaopoitorna @lindaeciao @ApriGli_Occhi @fabiopi1000 @ANTEO17… - lamezzastagione : @dorinileonardo Spostando un pò il discorso (tanto la vediamo diversamente) come ti spieghi che in Inghilterra la p… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna discorso

Il Fatto Quotidiano

E ieri notte invece si è dimesso con un brevedopo il tonfo elettorale. "Lascio tutti i ... ha detto in un'intervista pieno di sé, come se qualcuno insapesse oggi chi è stato Enrico ...La gestione della pandemia approfondimento Recovery plan, il confronto tra Italia,, ... 'La libertà ha trionfato di nuovo a Madrid', ha commentato nel suocelebrativo di fronte a ...Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular si conferma vincitrice alle elezioni amministrative per la regione di Madrid ma il gruppo di estrema destra Vox rimane decisivo per consentirle di continuare a go ...Gli automobilisti italiani sono i più ta(rta)ssati d'Europa quando si parla di imposte sulla macchina? La risposta è no se ci si ferma alla sola vettura. Il discorso cambia se si allarga il campo ai c ...